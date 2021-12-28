أستاذ الآثار المصرية بجامعة أسوان: تكريم الرئيس إحساس عظيم لا يوصف

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أحمد فرمان، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار في جامعة أسوان، ومستشار المحافظ للسياحة، لتميزه في مشروع الهوية البصرية تحت شعار «أسوان من ذهب»، وذلك على هامش احتفالية ختام أسبوع الصعيد بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة، بحضور الرئيس السيسي ولفيف من الوزراء والقيادات بالدولة.

فرمان: كنت بردان ولما استلمت التكريم حسيت بالدفا

وقال «فرمان» في تصريحات صحفية عقب التكريم، إنه تفاجأ بتكريم الرئيس السيسي له قبلها بساعات، موضحًا أنه شعور مختلط ما بين ارتفاع درجات الحرارة وفرحة التكريم، «كنت بردان ولما استلمت التكريم حسيت بالدفا».

وأضاف: «إحساس عظيم لما رئيس دولتك يشاهد إنجازاتك ويعطي لك دافع بالاستمرار في النجاح، دائما أشاهد إنجازاته في كافة القطاعات، لم أكن أتوقع أن أقف بجواره وأتكلم أيضا، إحساس لا يمكن وصفه».

فرمان: «قلت للرئيس جاهزون قبل العيد القومي»

وأضاف أنه دار حوار بينه وبين الرئيس السيسي أثناء تكريمه، «الرئيس قالي جاهزين وهتقدروا تنفذوا الهوية البصرية قبل العيد القومي في أسوان، وكان الرد قبل الموعد هيكون جاهز ياريس أوامرك تنفذ».

وأردف أن مشروع الهوية البصرية جاء من خلال رسالة الماجستير الخاصة به، والتي كانت عن أن «أسوان من ذهب» وعن استخدام المفتاح الفرعوني، و«الحمد لله مشروعي خرج للنور وسيتم تنفيذه على أرض الواقع».

الهوية البصرية لمحافظة أسوان

فيما قامت ياسمينا صالح، رئيس فريق مركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، بتقديم عرض وافٍ عن مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان أمام الرئيس السيسي.

وقالت: «فريق مركز هوية مصر هو جزء صغير من كوادر الجامعة الذي يعمل بجهد حتى نقف هنا اليوم»، مؤكدة أن الفريق لم يكن يكتب له النجاح إلا بإيمان الرئيس السيسي ودعم الشباب بمصر حتى أتيحت لنا فرصة إعادة الهوية المصرية».