الكهرباء: فصلنا التيار يدويا عن بعض مناطق شرم الشيخ لحماية المواطنين

استعرض المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «القناة» لتوزيع الكهرباء، الأضرار التي طالت بعض مدن محافظة البحر الأحمر، بسبب موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له البلاد بداية من الخميس الماضي حتى الآن، فذكر أن الأمطار هطلت بشكل غزير أمس ما أدى إلى تكوين سيول كبيرة في محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء لأول مرة بهذا الشكل، وكذلك في مدينة شرم الشيخ.

فصل التيار الكهربائي بشكل يدوي من أجل تأمين المواطنين

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أنه تم العمل على فصل التيار الكهربائي بشكل يدوي من أجل تأمين المواطنين وإزاحة المياه خوفًا من الحوادث، فضلًا عن حماية الأرواح والممتلكات بعد تدفق المياه الغزيرة ، التي قد وصلت للشوارع والمحلات التجارية والقرى السياحية وأيضًا لوحات الكهرباء الموجودة في الشارع.

انقطاع التيار لم يشمل مدينة شرم الشيخ بشكل كامل

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «القناة» لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار لم يشمل مدينة شرم الشيخ بشكل كامل، لكنه اختص مناطق فقط بشكل جزئي لتأمين المواطنين من المخاطر المحتملة نتيجة الطقس السيئ، «الحمد لله عادت الأمور لطبيعتها في شرم الشيخ بعد ثلاث ساعات فقط من سقوط الأمطار وعادت الكهرباء لتلك المناطق».

وأوضح المهندس محمد السيد، أن المناطق التي لم يتمكنوا فيها من إعادة الكهرباء بسبب تدفق السيول تم دفع عربات توليد كهرباء «ديزل» لها، بما يبلغ 13 سيارة، مطمئنًا المواطنين: «شرم الشيخ كلها منورة ويتم تغذيتها من الشبكة مباشرة الآن».