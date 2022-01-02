الحكومة عن شائعة «غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة»: «لم يتأثرا بالأمطار»

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة، وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

«السياحة» تنفي غرق متحفي شرك الشيخ والغردقة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق متحفي شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مُشددةً على سلامة جميع منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما، ولم يلحق بهما أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة؛ لمتابعة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على جميع المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.

غرف عمليات لمتابعة شفط مياه الأمطار من المناطق الأثرية

وفي سياق متصل، تعمل غرف العمليات التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، على متابعة المناطق الأثرية وعمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تلقيها أية بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فوري مع الأجهزة المعنية فى المحليات والمحافظات.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة antiquities.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.