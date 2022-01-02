«فودة»: شرم الشيخ حصلت على نصيب الأسد من الأمطار والعواصف لأول مرة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ حصلت على نصيب الأسد من العواصف والرعد والأمطار لأول مرة، موضحًا: «كان في أصوات جامدة جدا ومكناش ملاحقين وفصلنا الكهرباء، و3 أعمدة كهرباء سقطت قبل مدخل شرم الشيخ بـ5 كم، وسقط أحدهم بسبب صاعقة وبالتالي جرى قطع الكهرباء عن الشوارع».

اشتغلنا في الضلمة من 5 لـ1 بالليل لحد ما المطر بدأ يقل

وأضاف «فودة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «اشتغلنا في الضلمة من 5 لـ1 بالليل لحد ما المطر بدأ يقل، وأوجه التحية لكل من يعملون في شرم الشيخ مثل رئيس المدينة والحماية المدنية ومدير الأمن والمرور، شهدنا ملحمة كبيرة».

قهر الظروف القاسية

وتابع محافظ جنوب سيناء: «تغلبنا على الظروف القاسية التي تعرضنا لها بالأمس دون أن نتكبد أي خسائر، وفي الأسبوع الماضي كنت أفتش معدات السيول في اصطفاف لتجنب أي مفاجأة، ونصلح الأعمدة التي سقطت بالأمس، والأمور تمّ السيطرة عليها».

وفي وقت سابق، أكد أن سيول جنوب سيناء التي ضربت بعض المدن على مدار يومين مصدر خير لسكان المحافظة، لأنهم يعتمدون عليها في الشرب والزراعة بعدما امتلأت الآبار الجوفية بمياهها، لافتًا إلى أنها تسببت في بعض الأضرار على الطرق والبنية التحتية، لكن لم تتلق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة أي بلاغات بوجود خسائر في الأرواح أو المنشآت.