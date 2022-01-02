الحكومة توجه بالتوسع في توفير مركبات كهربائية للتنقل داخل شرم الشيخ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وحضر الاجتماع فعليا وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس": الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

عقد اجتماع اللجنة كل أسبوعين

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP 27"، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، ومجدداً أهمية خروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التصور المعدل للهيكل التنظيمي للمؤتمر، وفقاً لتوصيات الاجتماع السابق، ومهام الهيكل التنظيمي، ومستجدات سير الاعمال المتعلقة بلجان المؤتمر، والاستعدادات الخاصة باستقبال أعضاء وفد اللجنة التنظيمية للاتفاقية خلال الشهر الجاري، في إطار الاعداد للاستضافة المصرية لأعمال المؤتمر.

من جانبهم، قام الوزراء المعنيون باستعراض الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر، كلٌ في نطاق عمل وزارته، ومنها رفع كفاءة الفنادق وضمان جاهزيتها لاستقبال المشاركين في المؤتمر، ودعم خطة التحول للطاقة المتجددة بما في ذلك توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة، والتوسع في توفير محطات لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي، وأماكن لشحن السيارات الكهربائية، والترويج لمشروعات التحول الأخضر التي تتبناها الحكومة، وغيرها من الجهود.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بأهمية الانتهاء من مشروع الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، والتوسع في توفير مركبات كهربائية للتنقل داخل المدينة، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تحديث خطة المساهمات الوطنية، والنسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

كما وجه مدبولي بعقد اجتماع اللجنة العليا كل أسبوعين، لضمان المتابعة المستمرة للترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر، والإعداد الجيد له.