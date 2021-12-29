خبير عقاري: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يدعم الاستثمار في العقارات

أكد المهندس محمد كمال جبر، الخبير العقاري، أن العام المقبل سيشهد انتعاشه في المبيعات رغم الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات، وأرجع ذلك إلى بدء تسليم بعض المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على استكمال الخدمات وانتقال الحكومة.

وأضاف «جبر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العام الجاري شهد قفزات اقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع العقاري المصري بفضل مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية وجذب عدد كبير من المشروعات والاستثمارات العقارية والأجنبية لمصر.

انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يعزز الثقة في السوق العقاري

وتوقع «جبر» أن يشهد القطاع العقاري، انفراجة قوية العام المقبل، وذلك لعدة أسباب منها انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وبدء الحياة بصفة رسمية داخل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أن بدء تسليم مشروعات عام التعويم، عام 2016، وهو ما يقدر بآلاف الوحدات السكنية، ما يؤدى لتعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري المصري.

وأكد «جبر» أن حالة من التفاؤل سيطرت على المطورين وشركات الاستثمار العقاري، لعام 2021، مؤكداً أن القطاع العقاري سيشهد انفراجة قوية العام المقبل، وسيكون بداية لحصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين والراغبين في الاستثمار العقاري، داخل السوق المصري في العقارات.

العقار هو الملاذ الآمن بعد توقف حركة السفر

وأضاف كمال جبر، أن انتعاش المبيعات لن يقتصر على العاصمة الإدارية فقط بل يشمل مناطق مختلفة خاصة بعدما أثبت القطاع العقاري قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن الساحل الشمالي على سبيل المثال سيظل مسيطرا وبالتحديد في الشقق الفندقية والشاليهات.

وأشار الخبير العقاري، إلى أنه رغم تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية بجائحة كورونا، كان العقار هو الملاذ الآمن بعد توقف حركة السفر وتأثر التجارة العالمية ووقوف دول كبرى على حافة الانهيار.