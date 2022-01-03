إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا.. ويخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات في أثناء بقائه في حجر صحي بالمنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

أوستن: لم ألتق الرئيس الأمريكي منذ 21 ديسمبر

وأضاف «أوستن»، في بيان، أنه طلب إجراء اختبار يوم الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء وجوده في منزله في عطلة.

وأوضح أن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.