تامر حسني: حصلت على جائزة من أمريكا بسبب التأليف والتلحين والغناء

قال الفنان تامر حسني، إنه طول عمره يسعى لأن يكون فنان شامل، وكل شيء فعله أضاف له، مثل التلحين والكتابة لنفسه، مشددًا على أنه حصل على جائزة من الولايات المتحدة، لأن هذه الحالة تحدث لأول مرة.

ألف 90% من أفلامه

وأضاف «حسني»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022، أنه أخذ الجائزة لأنه يغني ويكتب لنفسه ويلحن لنفسه، وكتب أفلام لنفسه، وأخرج لنفسه، ومثل في السينما، وأنتج لنفسه، و90% من أفلامه هو الذي ألفه، وهذه المعلومة لا يعرفها كثيرين.

يسعى لإسعاد الناس

وأوضح أنه عند إقامة الحفلات الموسيقية يسعى لإسعاد الناس، وإذا كان من المفترض أن يغني ساعة إلا ربع يمكن أن يمتد الغناء لساعتين، لأنه يكون سعيدًا عندما يُسعد الناس.

وأشاد بزميله عزيز الشافعي، مشددًا على أنه ملحن لديه وجهة نظر، وهو محترف ويذاكر جيدًا، وأغانيه مميزة سواء معه أو مع مطربين آخرين.

تامر حسني ضيف على منى الشاذلي

وحل تامر حسني ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا برأس السنة، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يُذاع اليوم الجمعة على قناة cbc، حيث دارت كواليس اللقاء حول مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا.

وتحدث تامر حسني عن بداياته الفنية والغنائية، والغناء على «سلالم الجامعة»، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها: «مبطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجعلي»، بالإضافة إلى «قسمة ونصيب» وغيرها.