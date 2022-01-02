فرنسا تضع قيودا جديدة ضد كورونا على القادمين من أمريكا: زيادة مدة الحجر

وضعت السلطات الفرنسية قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا والمدفوعة بمتحور أوميكرون في البلاد، سواء في الداخل أو الخارج، وقررت فرنسا إلزام جميع القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية من غير الحاصلين على لقاح كورونا بحجر صحي لمدة عشرة أيام تحت إشراف السلطات المحلية في فرنسا.

كما تشمل القيود الجديدة التي وضعتها فرنسا على القادمين من أمريكا إجراءات قبل الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى فرنسا وتتمثل في تقديم شهادة بنتيجة فحص سلبية ضد كورونا، وإثبات الحصول على اللقاح.

قيود على القادمين من أمريكا لفرنسا

واتخذت فرنسا تلك القيود الجديدة، والتي بدأ تنفيذها اليوم الأحد، بعد تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا والتي تجاوزت 200 ألف حالة على مدى أربعة أيام متتالية، مدفوعة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وكانت القيود السابقة التي وضعتها فرنسا تلزم القادمين من أمريكا غير الحاصلين على لقاح كورونا، الخضوع لحجر صحي دون إشراف لمدة 7 أيام.

وضمن إجراءاتها لمواجهة الارتفاعات القياسية بإصابات كورونا، تكثف السلطات في فرنسا ضغوطها على السكان غير الحاصلين على لقاح كورونا، وتدفع الحكومة الفرنسية البرلمان لإقرار قانون خلال الأسبوعين المقبلين يسمح فقط بدخول المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب الرياضية للحاصلين فقط على لقاح كورونا.

الحكومة تسعى لإقرار قانون يشترط التطعيم ضد كورونا لدخول أماكن معينة

وبحسب أسوشيتد برس فإنه في حالة تم تمرير القانون، سيصبح الجواز الصحي شرطا للصعود على متن قطارات بين الأقاليم والحافلات ورحلات الطيران الداخلية، ويسمح الجواز الصحي الحالي في فرنسا للأشخاص الذين يحملون نتائج فحص سلبية أو المتعافين من كورونا بدخول الأماكن المسموح للحاصلين على اللقاح بدخولها.

وبدءا من غدا الإثنين وحتى 23 يناير الجاري، قررت السلطات منع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات.

وأصبحت فرنسا سادس دولة في العالم تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا منذ‭‭ ‬‬بدء الجائحة، وفقا لبيانات رسمية جرى نشرها أمس.