«المصل واللقاح» توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «فلورونا»

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا في نفس التوقيت يؤثر على الجهاز المناعي ويسبب العديد من المضاعفات والأعراض التي تنتج عن الإصابة بفيروسين مختلفين، ويؤدي لزيادة الأعراض الجانبية.

أعراض الإصابة بفيروس «فلورونا»

وأضاف «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم رصد أول حالة لسيدة تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا داخل إسرائيل، فيما يعرف بفيروس «فلورونا»، مشيرا إلى أنّ الأعراض التي تنتج عن الإصابة بفيروس «فلورونا»، تتشابه مع أعراض كورونا وأعراض الأنفلونزا وتتمثل في الآتي:

- ارتفاع درجة الحرارة

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- احتقان الحلق

- الشعور بالصداع

- ألم في المفاصل والعضلات

- سيلان الأنف

المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس فلورونا

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أنّ هناك العديد من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس فلورونا، خاصة للحالات المتأخرة التي تعاني من مشاكل في جهاز المناعة، ويسبب فيروس «فلورونا»، التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التأثير على الرئتين لدى المدخنين.

الفئات الأكثرعرضة للإصابة بفيروس فلورونا

وأوضح «الحداد»، أنّ الفئات العمرية الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس فلورونا هم «كبار السن- الأطفال- الأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة»، وشدّد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية المتمثلة في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من فلورونا

وأكد «الحداد»، أنّ فيروس فلورونا قد يصيب الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو الذين لم يحصلوا على لقاح الأنفلونزا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس فلورونا.