فاكسيرا: تجهيز مصنع لقاح إنفلونزا الطيور بقدرة 800 مليون جرعة سنويا

كشفت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه يجرى الانتهاء حاليا من التجهيزات النهائية لافتتاح مصنع خاص لإنتاج اللقاحات المضادة لإنفلونزا الطيور، ومن المقرر البدء في التشغيل التجريبي لمصنع افتتاح إنتاج لقاح الإنفلونزا الطيور خلال شهر مارس المقبل.

800 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا سنويا

وقالت هبة والي في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، إن من المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للقاح إنفلونزا الطيور في المصنع الذي سيتم افتتاحه خلال مارس المقبل وبدء التشغيل التجريبي سوف تصل القدرة الإنتاجية ما بين 600 مليون جرعة إلى 800 مليون جرعة من اللقاح المستخدم للوقاية من إنفلونزا الطيور.

مارس المقبل يشهد افتتاح العديد من المصانع بفاكسيرا

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن شهر مارس المقبل سوف يشهد افتتاح العديد من المصانع لصناعة اللقاحات المضادة لــ«فيروس كورونا- فيروس إنفلونزا الطيور- مجمع تبريد»، ويأتي ذلك ضمن خطة فاكسيرا التوسعية في إنتاج اللقاحات بمختلف أنواعها.

تحويل مصنع 60 لإنتاج لقاح كورونا

وأوضحت هبة والي، أن تصنيع لقاح الإنفلونزا كان يتم داخل مصنع 60، ولكن عقب ظهور جائحة كورونا والاتفاق مع شركة سينوفاك على الحصول على المادة الخام الخاصة باللقاح تم تحويل خط الإنتاج للقاح سينوفاك وتوفيره في مراكز التطعيم المختلفة في المحافظات، من أجل تطعيم المواطنين والوقاية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

التوسع في إنتاج اللقاح خلال الفترة المقبلة

أشارت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي بعض المفاوضات مع الشركات المصنعة للقاحات من أجل تغطية حاجة السوق المحلي من كافة اللقاحات وتصنيعها داخل فاكسيرا، بالإضافة إلى التوسع في عملية إنتاج اللقاحات المضادة لإنفلونزا الطيور.