إصابة 15 شخصا في حادث تصادم على طريق «بنها - شبرا».. بسبب الشبورة

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم على طريق «بنها - شبرا» الحر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حيث تصادمت أكثر من سيارة على الطريقين ونقل المصابين إلى مستشفيات قليوب التخصصي وبنها التعليمي وبنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمن القليوبية يتلقى بلاغا بحادث على الطريق الحر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم على طريق شبرا الحر بسبب الشبورة المائية حيث تصادمت أكثر من سيارة على الطريق، وتبين إصابة 15 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قليوب التخصصي وبنها التعليمي وبنها الجامعي.