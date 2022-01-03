الصين تحاصر كورونا بإغلاق «بشيان».. وحالتا وفاة بأوميكرون في كوريا

أعفت السلطات في الصين، مسؤولين اثنين بالحزب الشيوعي الصيني من مسؤولياتهما، أمس، بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا بمقاطعة «سانتا بشيان»، شمال البلاد، في إطار تحرك السلطات الصينية لتعزيز جهود السيطرة على الوباء والوقاية منه، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز».

استمرار العقوبات تجاه مسؤولين في الصين بتهمة التقصير في مواجهة فيروس كورونا

ويعيد القرار إلى الأذهان عقوبة اتخذتها السلطات الصينية في نفس المنطقة بحق عشرات المسؤولين، واتهمتهم بعدم الحزم في الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، وأعلنت مدينة شيان اليوم تسجيل 90 حالة إصابة بفيروس كورونا في تراجع طفيف مقارنة بأمس، الذي تم خلاله تسجيل 122 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1600 مصاب تم حصرهم في شيان منذ التاسع من ديسمبر أي خلال أقل من شهر تقريبا.

السلطات الصينية تضع «شيان» قيد الإغلاق التام لمحاصرة كورورنا

ووضعت السلطات الصينية مدينة «شيان»، قيد الإغلاق التام منذ الخميس الماضي مع السماح لمواطنيها بالخروج كل 3 أيام لجلب البضائع اللازمة، وأقرت السلطات الصينية بصعوبة في توفير المستلزمات الغذائية اللازمة وسلع أخرى لسكان شيان التي تعرف بمدينة الطين، فيما وجّه أهالي المدينة استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حالتي وفاة بمتحور أوميكرون في كوريا الجنوبية

على صعيد متصل، ذكرت وكالة يونهاب الصينية أنّ شخصين توفيا بمتحور أوميكرون أحدهما في التسعين من عمره، أكد التشخيص الطبي إصابتهما بالسلالة سريعة الانتشار، ونقلت الوكالة الرسمية في كوريا الجنوبية عن مسؤولين في الصحة قولهم إنه لا يزال التحقق من أسباب الوفاة جاريا للتأكد من وفاتهما بمتحور أوميكرون، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، عن وكالة أنباء رويترز.