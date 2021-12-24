ارتفاع حصيلة إصابات «أوميكرون» بـ كوريا الجنوبية إلى 262 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بـ «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ المتحور في البلاد إلى 262 حالة.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد، سجلت 6233 إصابة بـ«كورونا»، و56 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ الفيروس إلى 596209 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ «كورونا» إلى 5071 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 55 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ الفيروس، في البر الرئيسي لـ البلاد، امس الخميس، فيما لم تسجيل البلاد، حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة الصينية» تسجل 32 حالة إصابة وافدة بـ الفيروس

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 52 حالة تم تسجيلها في شنشي، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وقوانجدونج وقوانجشي، مشيرة إلى تسجيل 32 حالة إصابة وافدة جديدة أيضا في 10 مناطق، مضيفة أن البلاد سجلت 6 حالات جديدة مشتبه في إصابتها بـ«كورونا» في بلدية شنجهاي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.

أمريكا تجيز «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا

وفي الولايات المتحدة، أجازت إدارة «الغذاء والدواء»، أمس الخميس، «مولنوبيرافير» دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم من إنتاج شركة «ميرك» لـ الأدوية، لعلاج حالات «كورونا» الخفيفة إلى المعتدلة، ليكون ثاني علاج معتمد لـ الفيروس بعد دواء لشركة فايزر «باكسلوفيد».