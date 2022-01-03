مجلس النواب الليبي يعقد جلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات.. اليوم

من المتوقع أن يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة استماع، اليوم، يتحدث فيها رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، في إطار التحركات التي يقوم بها المجلس لبحث مسار الانتخابات وتحديدا الرئاسية، التي جرى تأجيلها وكان مقرر لها 24 ديسمبر الماضي، في وقت لم تقدم المفوضية خطة واضحة بشأن رؤيتها الأمد الزمني لإجراء الانتخابات.

وسبق أن أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في بيان رسمي قبل نهاية الشهر الماضي، صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، ودعت إلى إجرائها في 24 يناير الجاري كأقرب أجل ممكن، مع رغبة كثير من أبناء الشعب الليبي في إجراء الانتخابات كمفتاح لحل سياسي دائم بدلا من السقوط في مربع الاقتتال الداخلي مرة ثانية.

لجنة خارطة الطريق النيابية تتحرك لبحث إجراء الانتخابات

وتتزامن جلسة الاستماع بمجلس النواب الليبي مع تحركات للجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس في 22 ديسمبر الماضي لوضع تصور بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أنها ستجري مجموعة من اللقاءات شرق وغرب البلاد مع مختلف القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وكل من لهم تأثير على صناعة القرار في ليبيا لبحث مصير الانتخابات.

ليبيا على رأس أولويات مجلس الأمن الدولي خلال يناير

وتزامنا مع ذلك، صرح «توماس ريم بيردال»، ممثل مملكة النرويج لدى ليبيا، أن ليبيا ستكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير، بعد تسلّم النرويج الرئاسة الدورية للمجلس، وفق ما نقلته قناة 218 الليبية.

وسيكون مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موضع نقاش رئيسي في الأمم المتحدة حيث سبق وتم تمديد مهمتها منذ سبتمبر الماضي وكان من المقرر انتهائها أواخر يناير 2022.

وتؤكد معظم الأطراف الدولية ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، كخطوة أساسية نحو إنهاء سنوات الفوضى في هذا البلد الذي يعاني منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.