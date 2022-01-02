«خارطة الطريق الليبية» تبدأ خطوات إنجاز الانتخابات

شرعت لجنة خارطة الطريق المشكّلة بقرار من مجلس النواب الليبى، فى اتخاذ مجموعة من الخطوات، تهدف إلى بحث مسار العملية الانتخابية، بعد أن تم تأجيل الانتخابات الرئاسية التى كان مقرراً إجراؤها فى 24 ديسمبر الماضى، حيث أعلنت أنها ستعقد مجموعة من اللقاءات، مع عدة أطراف لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة المشكلة فى 22 ديسمبر الماضى، أنها ستجرى مجموعة من اللقاءات مع الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والأحزاب السياسية، والمجلسين، الأعلى للدولة، والرئاسى. وأضافت أنها ستُجرى اجتماعات مع جميع الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية والجهات ذات الصلة بملف الانتخابات، بغرض توسيع قاعدة المشاركة والاستماع إلى كل الآراء، حسب بيان صادر عنها نقلته أمس، قناة «سكاى نيوز».

ويأتى تحرك اللجنة بالتزامن مع تحركات شعبية فى شرق البلاد، تطالب بإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، مخافة العودة إلى مربع الاقتتال، الذى كان دائراً من قبل، كما يضغط كثير من الأطراف الدولية بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن. وقال نصر الدين مهنى، عضو اللجنة، إن ليبيا تعيش حالة من الانسداد السياسى، بسبب تأخر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم، مع مستشار الأمن القومى الليبى، إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات، خلال اجتماع عقده اليوم