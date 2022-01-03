قافلتان طبيتان للكشف المجاني وتطعيم أهالي قريتين باللقاح في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلتان طبيتان للكشف عن أهالي قريتي الشباسية ولاصيفر، التابعتين لمركز دسوق، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الجائحة، فضلا عن تنفيذ مبادرة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف على المواطنين مجانا.

13 عيادة في قافلة طبية بقرية لاصفير

القافلة الطبية المجانية الأولى كانت بقرية لاصيفر، ووقعت الكشف الطبي على نحو 2000 مواطن من الأهالي، وجرى صرف العلاج لهم بالمجان، وضمت 13 عيادة، تضم 11 تخصصا، هي «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن والمسالك»، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وخضع 95 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

وفي بيان لمديرية الصحة، أكد الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إجراء التحاليل الطبية لـ172 مريضا، والأشعة لـ77، وعمل تقارير طبية لـ19، وتحويل 40 لأقرب مستشفى، لاستكمال العلاج، كما صرفت جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان، من صيدلية القافلة.

قافلة لتطعيم الأهالي بلقاح فيروس كورونا

فيما نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية بقرية الشباسية، تمركزت بالوحدة الصحية لتطعيم الأهالي ضد فيروس كورونا.

وطعمت القافلة آلاف المواطنين بالشباسية والقرى والعزب المجاورة بـ«لقاح كورونا»، حفاظا على صحة الأهالي.

وأجرت القافلة تطعيما لمئات الأهالي، سواء من تناولوا الجرعة الأولى، ويجرى تطعيمهم بالأخرى، أو لمن لم يتلقى اللقاح نهائيا.