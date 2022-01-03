متحدث منتدى شباب العالم: جاهزون للنسخة الرابعة.. وطلبات المشاركة فاقت التوقعات

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنّ الإقبال على التسجيل في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، فاق جميع التوقعات، بعد تلقي أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة بقارات العالم، وهي على التوالي: «أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية»، كما أكدت جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة للمنتدى، المقرر انطلاقها في الفترة من 10 حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حدث كبير ومنصة عالمية للشباب

وأكدت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، انتهاء معظم الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بهذه النسخة، مشيرة إلى أنّ انعقاد النسخة المقبلة رغم أزمة فيروس كورونا، يؤكد قدرة الشباب على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد منصة حوار تجمع شباب العالم.

وتابعت بدر، أنّ أفريقيا جاءت على رأس القارات المشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، نظرا لموقع مصر الاستراتيجي حيث تقع في قلب العالم، كما أنّها جزء لا يتجزأ من أفريقيا، إلى جانب دعمها الدائم للشباب الأفريقي، والذي ظهر جليًا خلال النسخ الثلاث السابقة للمنتدى.

الطاقة وتغير المناخ في أفريقيا

وأشارت إلى أنّ الشباب الأفريقي يرغب في المشاركة من أجل الإطلاع على الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى والذي تحظي باهتمام كبير بالقارة الأفريقية من بينها الطاقة وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر على القارة السمراء.

وأكدت أنّ رغبة الشباب للمشاركة بالمنتدى رغم أزمة كورونا، يعكس نجاح المنتدى في خلق مساحة كبيرة للتواصل بين شباب العالم، لافتة إلى أنّ تحضيرات المنتدى جارية على قدم وساق، حيث تم تجهيز القاعات التي ستعقد فيها ورش العمل وإبلاغ المشاركين في المنتدى.

شعار المنتدى يزين شرم الشيخ وطائرات الوفود

وأوضحت استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال فعاليات المنتدى، حيث تزيّنت المدينة بشعار المنتدى، وتزيّنت به أيضا طائرات مصر للطيران الناقلة للوفود القادمة للمشاركة بالمنتدى، كما استعدت الفرق لاستقبال الوفود بالمطار، مشيرة إلى أنّ شرم الشيخ مدينة السلام التي يجتمع على أرضها مختلف الجنسيات من أجل الإنسانية ودعم التواصل بين شباب العالم.

معايير اختيار الشباب في المنتدى

وعن المعايير التي يتم من خلالها اختيار الشباب المشارك بالمنتدى، أشارت بدر إلى أنّها قائمة على التنوع بين المشاركين لضمان مشاركة قوية من قبل الحضور من حيث الأفكار وتنوعها، منوهة بأنّه لم يكن هناك مانع لمشاركة أشخاص للمرة الثانية، ولكن يُفسح المجال للشباب المشارك للمرة الأولى، لافتة إلى وضع شروط جديدة للمشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى، أولها تلقي المشاركين جرعتي لقاح فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الحضور.

وتابعت أنّه جى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث سيتم مراعاة التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وورش العمل، فضلا عن وجود كاميرات حرارية، وإجراء اختبارات pcr بصفة دورية للحضور وتطهير القاعات بشكل مستمر، مضيفة أنّنا أمام تحد كبير بسبب جائحة كورونا.

منتدى شباب العالم يناقش عالم ما بعد كورونا

وعن الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالمنتدى، أوضحت أنّه نظرا لانتشار جائحة كورونا، جرى اختيار محور المنتدى ليكون حول كورونا والعالم ما بعد الجائحة، كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات وأهمها الطاقة والتغيرات التي طرأت عليها، ودور الرعاية الصحية حول العالم مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التي بحاجة للتطوير لمواجهة أية أزمات أخرى وليست كورونا فقط.

حياة كريمة على مائدة منتدى الشباب

وأضافت أنّ الموضوعات تشمل أيضًا المبادرات التنموية حول العالم، والتي تتضمن مبادرة «حياة كريمة» كمثال مصري ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت على العديد من الإشادات العالمية، بجانب عرض أمثلة أخرى من دول العالم، ومناقشة التغيرات المناخية، خاصة أنّ مصر ستستقبل قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27، لمناقشة التوصيات التي سيخرج بها الشباب خلال الجلسات وورش العمل وسيتم طرحها خلال قمة المناخ وأكثر من منصة دولية مختلفة.

وعن مسرح منتدى شباب العالم، قالت بدر إنّ النسخة الثالثة من مسرح شباب العالم ستكون تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ويشارك أكثر من فنان من أبناء المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب عدد من الشباب الموهوبين حول العالم الذين سيقدمون العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية والمحادثات الملهمة، مؤكدة دعم الرئيس السيسي الدائم للموهوبين وخاصة الشباب.

ولفتت بدر إلى أنّ مسرح المنتدى يشهد دائمًا حضور الوفود الممثلة للعديد من المؤسسات الدولية المجتمعية، ويخرج منه العديد من التوصيات والتي يتم طرحها بالجلسات الختامية، مؤكدة أهمية دور هذا المسرح فهو جزء لا يتجزأ من المنتدى، حيث إن النسخة الأولى من المسرح بدأت في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم عام 2018.

وفيما يخص ريادة الأعمال، تابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أنّ الفعاليات ستتضمن جزأين، الأول هو منطقة ريادة الأعمال Startup Vein وهي ساحة لرواد الأعمال ليشاركوا بخبراتهم وتحدياتهم ونجاحاتهم، كما سيتم التركيز من خلالها على دور الصناعات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيف واجهت التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، واستطاعت تحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة.

وأضافت أنّ الجزء الثاني هو منصة لرواد الأعمال الشباب WYF Labs، والتي تم تأسيسها من خلال توصية في منتدى شباب العالم 2018، وهي تهدف لجمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم؛ لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص للتواصل، بحيث يستطيع الشباب التعرف على المستثمرين وحاضنات الأعمال، وتنظيم عدد من ورش العمل والحوارات لتوجيههم بمجال ريادة الأعمال، كل هذا يخلق فرصا كبيرة للشباب ومساحة لتواجد الشركات الناشئة من خلال المنتدى.

تطبيق منتدى شباب العالم حلقة وصل بين المشاركين

وأشارت إلى أنّ تطبيق منتدى شباب العالم سيمنح فرصة للذين لم يستطيعوا المشاركة في هذه النسخة أن يكونوا على دراية كاملة بكل ما يطرح في المنتدى من فعاليات وورش عمل، مشيرة إلى أنّ هذا التطبيق سيكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم وسيقدم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، ويتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلاً عن تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم.

وأوضحت أنّ التطبيق يرسل أيضا بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش، كما يتيح للمشاركين بالمنتدى إنشاء جدول زمني يساعد في متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة في كل يوم من أيام المنتدى، كما يسمح بالمشاركة في التعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات.

ونوهت المتحدث باسم منتدى شباب العالم بأنّه سيكون هناك بث مباشر للفعاليات على صفحة المنتدى على فيس بوك، أو إنستجرام، لكي يستطيع كل شباب العالم متابعة ما يحدث بالمنتدى وفي جلساته وورش عمله، مؤكدة أنّ الجميع متحمس للمشاركة في هذه النسخة بعد توقف عام كامل.

يذكر أنّ منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ةانطلق عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.