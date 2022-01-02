نجمة «La Casa De Papel» تشارك في منتدى شباب العالم: «متشوقة للحدث الكبير»

أعلنت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، التي أدت شخصية محققة الشرطة «راكيل» في المسلسل الشهير «La Casa De Papel»، حضورها منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري.

إيتزيار إيتونيو تشارك في منتدى شباب العالم

وقالت الفنانة الإسبانية، إن منتدى شباب العالم حدث كبير، وأنها سعيدة بانطلاق هذا الحدث، وأضافت في رسالة فيديو: «إلى كل جمهور مسلسل La Casa De Papel من كل أنحاء العالم.. متشوقة لحضور منتدى شباب العالم».

سعيدة بحضور المنتدى

وبعد انتشار رسالة الفيديو التي أعلنتها نجمة المسلسل الإسباني الشهير، ونشرها على الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع «انستجرام»، توالت التعليقات من مختلف أنحاء العالم، وكشفت سعادة الجمهور بنجمة المسلسل الإسباني ومشاركتها في منتدى شباب العالم في مصر. ومن جانبها ردت الممثلة الإسبانية في تعليق على جمهورها قائلة: «شكرا جزيلا.. هذه أخبار عظيمة».

انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 10 يناير

وتنطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في 10 يناير الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، ووصل عدد طلبات الحضور على الموقع الرسمي للمنتدي إلى نصف مليون طلب من 196 دولة حول العالم.

وأعلنت إدارة المنتدى، وضع خطة محكمة لتطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا بكل دقة خلال أيام المنتدى، كما اشترطت حصول كل مشارك على اللقاح المضاد للفيروس المستجد.