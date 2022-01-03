جنوب أفريقيا: السيطرة على حريق البرلمان في يومه الثاني

أعلنت فرق الإطفاء في جنوب أفريقيا السيطرة التامة، اليوم الاثنين، على الحريق الضخم الذي لحق بالبرلمان منذ أمس وتسبب في تدمير قسم كبير منه، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل بشأن أسباب الحريق الذي نشب في مجمع برلمان جنوب أفريقيا.

وبدأ الحريق في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة، بحسب تقارير أولية، وبينما كانت تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق، كانت سحب الدخان تغطي المكان ويبدو الحريق كبيرًا، في وقت أكدت السلطات استمرار عمل البرلمان رغم الحريق.

السيطرة على الحريق رغم استمراره في المبنى القديم للبرلمان

ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ جيرمين كارلوس قوله، إنه تمت السيطرة ليلا على الحريق، فيما يلا يزال الحريق يشتعل في المبنى القديم للبرلمان.

وقال مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان، إن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في كيب تاون.

الحريق دمر مقر الجمعية الوطنية

ونقلت وكالة فرانس برس عن مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان قوله، إن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في كيب تاون، فيما أشارت الهيئة الإعلامية الرسمية إلى حدوث تصدعات في بعض جدران المبنى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مصورة حدوث تشوهات كبيرة بمبنى البرلمان جراء ألسنة اللهب وعمود الدخان الذي كان يعلو المبنى.

الشرطة توقف شخصا على خلفية الحريق

وكانت الشرطة في جنوب أفريقيا أعلنت القبض على شخص واحد على خلفية الحريق، في وقت تواصل السلطات تحرياتها وتحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الحريق بالكارثي والمحزن للبلاد بأسرها، معربًا عن أسفه الشديد.