رئيس جنوب أفريقيا يخرج من العزل الصحي بعد أسبوع من إصابته بـكورونا

خرج رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، من العزل الصحي الذي خضع له إثر إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك بعد مرور أسبوع من إصابته.

ونوه بيان لمكتب الرئاسة فى جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، أن «رامافوزا» عاد للعمل، ومن المقرر أن يرأس آخر اجتماع لرئاسة الوزراء هذا العام يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

رئيس جنوب أفريقيا عاد للعمل

وكان الرئيس رامافوزا، الذي حصل على تطعيم كامل، قد دخل في عزل ذاتي بـ «كيب تاون»، يوم الاثنين الماضي، وفوض جميع مسؤولياته إلى نائب الرئيس ديفيد مابوزا.