«رويترز»: أجواء الكريسماس قائمة في جنوب أفريقيا رغم انتشار «أوميكرون»

قالت وكالة أنباء «رويترز»، في تقرير صباح اليوم، إن الكثيرين في جنوب أفريقيا يخشون تكرار إغلاق عطلة العام الماضي بعد أن أصبحت جنوب أفريقيا واحدة من أولى الدول التي اكتشفت متحور أوميكرون سريع الانتشار وأحدث سلالات فيروس كورونا.

وكانت جنوب أفريقيا أبلغت منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر الماضي باكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، أطلقت عليه المنظمة الدولية لاحقا اسم «أوميكرون»، مبديه قلقها حياله.

رئيس جنوب أفريقيا لم يفرض أية قيود حول احتفالات الكريسماس

إلا أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لم يأمر حتى الآن بأي قيود جديدة هذه المرة، فقد حث الناس على توخي الحذر، مع السماح للحانات بالحفاظ على تدفق الخمور، في الوقت الحالي.

ونقلت الوكالة عن مواطن قوله: «إنه عيد الميلاد، يجب أن نمرح بذلك»، مضيفًا: «في العام الماضي كنا في المنزل، كان كل شيء مغلقا، ولكن هذه المرة، نحن هنا في الملهى الليلي نستمتع. هذا شيء جيد».

وتقول وكالة أنباء رويتزر إن المئات يتوجهون إلى الحانات والنوادي وأماكن الاستراحة على طول الطريق.

وفي جوهانسبرج، اتجه آلاف آخرون للاستمتاع بعروض الإضاءة التي ملأت منطقة التسوق الراقية في ميلروز آرك التي تمتلئ بأشجار عيد الميلاد المتوهجة.

استمرار سريان حظر التجول بعد منتصف الليل في جنوب أفريقيا

ولا يزال حظر التجول بعد منتصف الليل ساري المفعول، فيما يتوخى أصحاب الحانات الحذر، ويترقبون المزيد من القيود، أو العودة إلى حظر الكحول في يونيو.

لكن في الوقت الحالي، يستفيد الكثيرون من برامج التطعيم ومن البيانات التي تشير إلى أن أولئك المصابين بمتحور أوميكرون أقل عرضة لتداعيات تتطلب نقلهم إلى المستشفى من أولئك المصابين بسلالة دلتا.

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن سائح يدعى جيسون سموتس قوله إن «الجميع هنا يحتفل، وإذا وجهت النظر إلى هذا المكان فمن الجيد أن نرى أن الجميع يرتدون أقنعة».