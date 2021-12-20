وفاة 30 صبيا ونقل 80 إلى المستشفيات خلال موسم الختان في جنوب أفريقيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها الانفجار الذي شهدته «تبليسي» عاصمة جورجيا، الناجم على الأرجح عن تسرب للغاز، وفقا لـ سلطات البلاد، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، فيما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي بالقرب من جزيرة فيجي، دون الإعلان عن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وفي جنوب أفريقيا، أعلن مجلس الزعماء التقليديين، وفاة ما لا يقل عن 30 فتى، ونقل 80 إلى المستشفيات في إقليم «إيسترن كيب» خلال موسم الختان التقليدي والطقوس المرتبطة به موسم «أولوالوكو».

وأوضح مسؤول يدعى، نكوسي لانجا، في حديث، أن الوفيات جاءت بسبب الجفاف وتسمم الدم وعدم تضميد الجروح بشكل صحيح، فيما أشار الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين زولاني مكيفا، إلى أن يجب اتخاذ إجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام.

وتم تسجيل حوالي 70.000 فتى في هذه العملية هذا العام. تم تعليق هذه الممارسة من مارس من العام الماضي إلى يونيو 2021 بسبب قيود COVID-19.

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمنطقة فازيسوبانى وسط عاصمة جورجيا «تبليسي»، وقالت إدارة الطوارئ الجورجية في بيان، إن الانفجار ناجم على الأرجح عن تسرب للغاز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن الانفجار، وقع في الطابق الأول من المبنى، من جانبها، أوضحت مصادر إعلامية، أن موجة الانفجار دمرت جزءا من جدران المبنى، كما تسببت في تحطيم نوافذ السيارات المركونة، مشيرة إلى أنه عقب الانفجار اندلع حريق تم إخماده بسرعة، وقام رجال الإنقاذ بإخلاء سكان المبنى.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر اليوم، في المحيط الهادي بالقرب من جزيرة فيجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية: زلزال «فيجي» وقع على عمق 10 كيلومترات

وتقع جمهورية فيجي، في جنوبي المحيط الهادئ، وعاصمتها مدينة «سوفا» وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه يبعد 85 كيلومتراً غربي بلدة لاباسا الفيجية، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

تونس: إنقاذ 11 مهاجراً غير شرعي وسط البحر قبالة شواطئ جزيرة قرقنة

من جانبها، أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، أمس الأحد، 11 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب يتعرض لصعوبات، وسط البحر قبالة شواطئ جزيرة قرقنة على بعد 12 ميلاً داخل المياه الإقليمية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، إن المهاجرين أبحروا من السواحل الليبية بهدف التوجه إلى الأراضي الأوروبية.

وفي السعودية، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة، أثناء وجوده في أحد الأماكن العامة بمدينة «الرياض»، فيما تمكنت شرطة الخنقة بمحافظة طريب الوقعة شرق منطقة عسير، من توقيف، سعودي لنقله بمركبته 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.