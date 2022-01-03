غرفة القاهرة التجارية تنتهي من تدريب 155شابا وفتاة على مهنة «الكوافير»

أعلنت شعبة «الكوافير«» بغرفة القاهرة التجارية، اليوم عن اطلاق مبادرة تحت شعار «أصلها مصري»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا للشراكة مع الشعبة، من خلال تدشين دورات تدربيية بأكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية والتدريب العملي فى ورش وزارة التضامن للراغبين في تعلم مهنة التجميل.

وقال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الشعبة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ فترة، حيث قامت الوزارة بتقديم فرص دعم لتدريب الشباب والفتيات على تعلم مهنة الكوافير.

تخريج 155 شابًا وفتاة من دورة تعليم الكوافير

وأشار إلى أنّ وزارة التضامن بالتعاون مع غرفة القاهرة، دربت 155 شابًا وفتاة خلال الفترة الماضية على تعليم مهنة الكوافيرللراغبين في العمل، وفق برتوكول تعاون يهدف لتخريج مؤهلين لسوق العمل مع توفير فرص عمل في القطاع الخاص وتوفير قروض عبر الوزارة، فضلا عن الحد من الدورات التدربيية العشوائية غير الرسمية المنتشرة في الأسواق حاليا .

وأوضح «الدجوي»، أنّ 155 متدربًا سيحصلون اليوم على شهادات معتمدة من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التضامن، مما يتيح لهم التقدم للعمل في هذا النشاط سواء محليا أو بالخارج فضلا عن هدايا قيمة عبارة عن «شنط مكياج».

محتويات شنطة الهدايا

الشنطة الأولى هي «شنطة الميك أب»، وتحتوى على : «قلم كحل أسود - ماسكرا ضد الماء- كونسيلر - أحمر شفايف - برايمر - بلت كنتور- بلت ايشادو- فاوندشين - قلم جواجب - طقم فرش توزيع - ملمع شفايف».

الشنطة الثانية وهي «عدة قص تصفيف حريمي وشامبوهات»، وتحتوي على «سشيوار يدوي كهربائى - مكواة بيبيليس - فرش سيشوار - سخان شمع - مقص عادة يدوى - مقص تفريغ شعر - تشكيلة امشاط فرش».

الشنطة الثالثة هي «تصنيف رجالي»، وتضم «ماكينة قص شعر - ماكينة تنعيم - سيشوار كهربائى - مقص عادى - مقص تفريغ - فرش سيشوار - سخان شمع - فرش -صبانة - استيكة».

وعقب انتهاء التدريب يجري تقديم هدايا من أعضاء مجلس إدارة شعبة الكوافير تضم منتجات شركه فرست للتجميل بها مستحضرات تجميل، كما يقدم الرئيس الشرفي للشعبة مكواه بيبليس شعر لكل المشاركين ويقدم عضو مجلس الإدارة للشعبة «محمد علي»، مجموعه عناية بالشعر.