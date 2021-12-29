شروط حصول متحدي الإعاقة على دعم «كرامة» من وزارة التضامن

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن قيمة تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» يزيد على 597 مليون جنيه، حيث يمنح للأيتام وذوى الهمم من متحدى الإعاقة، والمسنين، بواقع 450 جنيهًا لذوى الإعاقة و450 جنيها للمسنين، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا، مؤكدة أن دعم «كرامة» هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد الذين لديهم اعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، وكذلك المُسنين الذين 65 سنة أو أكثر.

شروط صرف دعم «كرامة» لذوى الإعاقة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمى، حول شروط صرف دعم «كرامة» لذوى الإعاقة، أن الشروط تتمثل فيما يلي:

- يكون الفرد ذو الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، ولا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- يكون المريض مصاب بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- يشترط أن يكون الفرد وأسرته مستواها المعيشي متواضع، ألا يكون لديها أراضي أكتر من فدان، ولا يكون لديه أملاك كبيرة، وعدم امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- يشترط ألا يمتلك سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

- يشترط ألا يكون ذوى الهمم يحصلون على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.

- يشترط ألا يكون يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكتر من 400 جنيه.

- يشترط ألا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن عدد أفراد الأسر المستفيدة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، نحو 14 مليون فرد تقريبًا.