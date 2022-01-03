غلق 12 مركزا للدروس الخصوصية في بني سويف.. منها 8 في منطقة واحدة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، غلق 12 مركزا للدروس الخصوصية بينها 8 مراكز في منطقة واحدة خلال شهرين، خلال عدة حملات شنتها الوحدة، وذلك لعدم حصولها على الترخيص اللازم، في إطار حملاتها المكثفة على الأماكن المخالفة، خاصةً مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، لتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم، الخاصة بعدم تلقي العلم إلا في الأماكن المخصصة وفق التراخيص والتصريح اللازم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.

تكثيف حملات الرقابة على تجمعات المواطنين بني سويف

وأكد رئيس مدينة بني سويف، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، مع تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أماكن تجمع المواطنين خاصة الأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بإجراءات التباعد والوسائل والإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

تشميع المراكز المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها

وقال رئيس مدينة بني سويف، إن الحملات أسفرت، خلال شهرين عن غلق وتشميع عدد 12 مركزا للدروس الخصوصية بينها 8 مراكز في منطقة واحدة وهي منطقة الأباصيري، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة لغلق السناتر التي يتم إدارتها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، ويتم التعامل الفوري مع المخالفين وذلك بالغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.