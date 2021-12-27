حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية ورفع الإشغالات في الحامول

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، حملتين لغلق الدروس الخصوصية ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، حيث أُغلق مركزان للدروس الخصوصية بقرية التفتيش التابعة للمركز.

وأكد رئيس مدينة الحامول، في بيان، أنه يجرى تنفيذ حملات لغلق مراكز الدورس الخصوصية وتشميعها بالشمع الأحمر، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات.

رفع الإشغالات وتنظيف شوارع الحامول

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتيسير حركة المرور بالشوارع، حيث قام وليد سكر محمد عبد الصادق نواب رئيس المركز والمدينة، يرافقهم قسم الإشغالات بمتابعة مقرات تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا وإزالة الاشغالات بنطاق المقر واستمرار الحملات المكبرة لرفع الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة ويعيقون حركة المرور والتند التي تحجب الرؤية بشارع العاشر من رمضان، والكوبري الحديد، وشارع أبو بكر الصديق، ودوران أبو النور، بجوار مجمع المواقف لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات المرورية أمام مجمع المواقف ومدخل المدينة اتجاه بلطيم.

كما تابع القصيف، حملات النظافة موجها بتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية حيث قام أيسر عبد الرحيم، نائب رئيس المدينة يرافقه جهاز النظافة والتجميل بمتابعة اعمال كنس الشوارع ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها ونظافة المنتزهات وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وتحميلها الي المقالب العمومية.