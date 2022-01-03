وزير الزراعة يوجّه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

تنمية وتطوير البحيرات المصرية

وشدد القصير خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير البحيرات المصرية، ومنع أي تعديات عليها، والإزالة الفورية لأي محاولات تعدي، كما وجّه بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية، وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

وأكد القصير، تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة، خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

تطوير أساليب الصيد وصناعة الأعلاف

كما شدد وزير الزراعة، على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها، وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة، سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.