المالية لسفير السعودية: حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، على النحو الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

أشار الوزير، خلال لقائه مع السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد النقلي، إلى ما تشهده الدولة من تطوير في هيكلها المؤسسي والتشريعي، انعكس في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بما يواكب المعايير العالمية لتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات، على نحو يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بحضور السفير الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.

إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة

ولفت الوزير، إلى اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين، والاستفادة من الاستثمارات التي يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

السعودية تشجع زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة

قال السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد النقلي، إنّ حكومته حريصة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باعتباره ذراعًا استثماريا للحكومة السعودية بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر والدول الصديقة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستثمار في مصر

أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.