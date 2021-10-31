وزير الرياضة ينعى البطل البارالمبي طارق وهدان

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل طارق مصطفى وهدان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، في بيان له، بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب والرياضة المصرية، في وفاة البطل الباراليمبي، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أنّ اللاعب طارق مصطفى وهدان فاز بالميدالية الذهبية 7 مرات في المنافسات التي شارك بها، إلى جانب الميداليات الفضية والبرونزية، على المستوى البطولات المحلية والأفريقية والدولية.

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