فحص 1.8 مليون سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، أنه خلال السنة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية جرى فحص ما يقارب من مليون و850 ألف سيدة وإحالة 360 ألف سيدة لمراكز الإحالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

المبادرة خدماتها للسيدات بداية من 18 سنة

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه خلال السنة الثانية لمبادرة دعم المرأة المصرية قدمت المبادرة خدماتها للسيدات بداية من 18 سنة، وبلغ إجمالي السيدات المفحوصات اعتبارا من يوليو 2020 حوالي مليون و850 ألف سيدة وحتى الآن.

المبادرة تكشف على الأمراض المزمنة غير السارية

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

وأوضح مكي، أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، مشيرا إلى أنه جرى تحويل أكثر من 360 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة كما تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 90 ألف سيدة ما بين علاج جراحي ودوائي.

وأكد مكي، أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى محافظة الدقهلية،

ومن جهة أخري أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية تتبوأ المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كمؤسسة حكومية في الرد والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وبلغت نسبة معدل إنجاز الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء وصلت إلى 100%، مؤكدا أن إدارة خدمة المواطنين حققت استجابة سريعة لإزالة أسباب معظم الشكاوى حيث تعاملت مع كافة الشكاوى بالتوجيه للجهات المختصة ومتابعتها حتى قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد عليها.