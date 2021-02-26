إزاي تبحث عن أقرب مركز مسح «100 مليون صحة» لدعم المرأة المصرية؟

البحث عن أقرب مركز لمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة المصرية، قد يشغل بال الكثير من السيدات، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على الصحة العامة لهن.

وفي هذا للصدد، ترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة خطوات البحث عن أقرب مكان لمحل إقامتك تتواجد فيه مبادات 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية.

كيفية البحث عن أقرب مكان لحملة 100 مليون صحة

- أولا: يجب فتح الموقع الرسمي لحملة 100 مليون صحة على شبكة الإنترنت.

- ثانيا: ستظهر أمامك في الصفحة الرئيسية للموقع مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- ثالثا: ابحث عن أقرب مركز مسح لمكان إقامتك من خلال إدخال اسم المخافظة واسم المركز التابع له واختر «بحث».

- رابعا: سيظهر أمامك أقرب مركز مسح تابع للحملة يمكنك من خلاله إجراء الفحوصات اللازمة.

«100 مليون صحة» أسست لأكبر قاعدة بيانات علاجية في مصر

وكان قد صرح المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن حملة 100 مليون صحة كانت مظلة كبيرة شملت عدة مبادرات، منها 12 مبادرة متخصصة، بعضها انتهى وبعضها لايزال مستمرا، وسيستمر مثل برنامج «صحة المرأة»، مشيرا إلى أن أول حملة انطلقت كانت «مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة» وكانت نواة لأكبر قاعدة بيانات في تاريخ الحكومة عن صحة المواطنين المصريين، وشمل أكثر من 50 مليون مواطن.

وأضاف أيسم، أن الوزارة أصبح لديها بيانات حول مرضى السكر، والضغط، والسمنة، وفيروس سي، بالإسم، والرقم القومي، والعنوان، والهاتف المحمول.

وأكد صلاح الدين، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الوزارة بات لديها رؤية حقيقة على الأرض للواقع، وبالتالي ساهم بشكل كبير في تعديل استراتيجية الوزارة في التعامل مع الأمراض والمناطق الجغرافية بشكل مختلف تماما عما قبل.

وتابع، أنه من ضمن الاكتشافات التي اكتشفناها مع مبادرة 100 مليون صحة بخصوص مرض السكر مثلا وجدنا أنه كان من أعلي المحافظات التي بها قياس السكر مرتفع هي محافظة الغربية، «طبعا فكرنا في البداية أن ده ممكن يبقي بسبب الحلويات والمشبك المشهورة بها المحافظة ولقينا أن بالفعل ده شيء سليم، وبذلك قررنا بناء مستشفيات ووحدات متخصصة فيما يخص السكر بالمحافظة دي وده كان هيبقى أكبر غلط لأننا فحصنا زيادة للبيانات، وجبنا الناس اللي سكرهم عالي وعارفين أن عندهم سكر طلعت محافظة الغربية رقم واحد، ولما عملنا العكس وجبنا الناس اللي سكرهم عالي وميعرفوش لقينا أن الغربية نزلت لرقم 13 وطلع مكانها محافظة تانية، وهذا يعني أن الوصول للخدمة الصحية في الغربية كويس جدا، بدليل أنهم عارفين أن عندهم سكر».