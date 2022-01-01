صحة الدقهلية: علاج 62 ألف حالة عزل كورونا بالمنازل ضمن المبادرة الرئاسية

أعلنت مديرية صحة الدقهلية، اليوم السبت، عن متابعة حوالي 62 ألف حالة عزل منزلي وشفاء حوالي 61 الف و255 حالة منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا، وجرى متابعة علاجهم في المنازل سواء بالزيارة أو المتابعة بالتليفون، أو تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة الحاجة إلى ذلك.

متابعة حوالي 62 ألف حالة عزل منزلي في الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسب التعافي بين مرضى فيروس كورونا قد ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، وتم متابعة حوالي 62 ألف حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد حوالي 61 ألف و255 حالة، وتم تحويل عدد حوالي 750 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، وتم توزيع 2000 جهاز قياس الأكسجين.

تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أنه جرى تشكيل 85 فريقاً من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة، عن طريق الاتصال التليفوني و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية، ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة (co trace).

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة.