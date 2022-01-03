184 ألفًا من الأطقم الطبية والمواطنين تلقوا لقاح كورونا بـ«المؤسسة العلاجية»

كشفت المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن دورها الفعّال في توفير اللقاحات المتنوعة وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، منذ بدء عملية التطعيم في مختلف المراكز، ضمن خطة المؤسسة لتكون شريكًا أساسيًا في توفير كافة خدمات الصحية التي يحتاج لها المريض.

وأشارت المؤسسة العلاجية، إلى عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح داخل مستشفياتها؛ وفقا لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، في إطار نشر المؤسسة لكافة أنشطتها المختلفة خلال العام الماضي، موضحة أن عملية التطعيم شملت الأطقم الطبية ومختلف الفئات العمرية من المواطنين.

عدد الجرعات التي حصل عليها الأطقم الطبية

وأوضحت المؤسسة العلاجية، أن إجمالي عدد الأطقم الطبية الذين حصلوا على اللقاح التابعين للمؤسسة العلاجية، بلغ نحو «646» شخصًا، تم توزيعهم وفقا للمستشفيات التالية:

عدد الحاصلين على اللقاح في مستشفى هليوبوليس بلغ «326».

عدد الحاصلين على اللقاح في مستشفى مبرة مصر القديمة بلغ «130».

عدد الحاصلين على اللقاح في مستشفى مبرة المعادي بلغ «50».

عدد الحاصلين على اللقاح في مستشفى الإصلاح الإسلامي بلغ «70».

عدد الحاصلين على اللقاح في مستشفى القبطي بلغ «70».

عدد الجرعات التي حصل عليها المواطنون

ولفتت المؤسسة العلاجية، إلى أنه تم توفير اللقاح للمواطنين منذ بدء عملية التطعيم ، موضحة أن إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح بلغ نحو 183274 شخصًا، مقسمين على 83447 حصلوا على الجرعة الثانية، و99827 حصلوا على الجرعة الأولى.

ونوهت المؤسسة العلاجية، بأن عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، وفقا للمسشفيات المؤسسة العلاجيـ كالتالي: