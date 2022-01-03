«الصحة»: توفير أدوية كورونا الجديدة قريبا.. تقضي على الفيروس في 5 أيام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الصحة تسعى لتوفير كافة الأدوية لعلاج الحالات المصابة التي تخضع للعزل وزيادة وتيرة معدل الشفاء خاصة للحالات المتوسطة والحالات الخفيفة.

توفير أقراص باكسلوفيد للعلاج المصابين

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ الوزارة ستوفر عقار «باكسلوفيد»، الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل الهيئات المختصة للاستخدام الطارئ، مشيرا إلى أنّ العقار يقلل من أعراض فيروس كورونا ويساعد على سرعة شفاء الحالات «البسيطة والمتوسطة».

وأوضح أنّ وزارة الصحة وفرت جميع اللقاحات المتاحة لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن مساعيها للحصول على جميع الأدوية التي اُعتمدت مؤخرا لشفاء الحالات المصابة بـ«كوفيد 19».

تحديث بروتوكول علاج كورونا عند توافر أقراص باكسلوفيد

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي، عن تحديث بروتوكول علاج كورونا فور توافر أقراص «باكسلوفيد»، التي تقضي على الفيروس خلال خمسة أيام، فضلا عن إضافة الأدوية للبروتوكول العلاجي للمصابين من أجل سرعة الشفاء وتخفيف العبء على مستشفيات العزل وحالات العزل المنزلي.

وأفادت اللجنة العملية أنّ الأقراص لا تُغني عن لقاحات كورونا، كون الأدوية تستخدم لعلاج الحالات المصابة بالفيروس وتقلل من آثاره، بينما التطعيم يستخدم من أجل الوقاية من الإصابة بمضاعفات «كوفيد 19».

وشدّدت اللجنة على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل أبرز تلك الإجراءات في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- الحصول على اللقاح- التباعد الجسدي والبدني»، موضحة أهمية التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة خاصة خلال فصل الشتاء وعدم غلق منافذ التهوية، كون الأماكن المغلقة تساعد على انتشار الفيروس.