الاتصالات: تطبيق المنظومة الرقمية على 50 أصل من 150 في بورسعيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بورسعيد هى المحافظة الباسلة ليست في ميدان الحرب فقط بل فى التقدم الرقمى، موضحا في بيان له أن بورسعيد نموذج المدينة الرقمية التى نجحت في المنظومة الرقمية ونسعى لتحقيقه في باقي محافظات الجمهورية.

وزير الاتصالات: التأمين الصحي له مردود كبير على المواطن

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذى تم تطبيقه لأول مرة فى بورسعيد هو مشروع ضخم ليس من حيث الحجم بل من حيث الأهمية بمردوده على مصلحة المواطن.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أنه تناول مع محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كيفية تلقى المواطن للخدمات الصحية على نحو رقمى وسهل، مشيرا إلى أن أى نجاح تحقق فى المنظومة بفضل مساند أهل بورسعيد فى تدعيمها. وأعرب وزير الاتصالات عن سعادته بالاستماع ومشاهدة مشروعين هما أملاك الدولة والثروة العقارية.

وأوضح «طلعت» أنه تم تطبيق منظومة التحول الرقمي في بورسعيد بـ 50 ألف أصل من أصول المحافظة وعددها 120 ألف أصل وأنه مستهدف الإنتهاء منها فى نهاية مارس القادم وتم البدء بالأصول الأصعب، وتابع قائلا إنه يمكن من خلال هذه الأصول أن يبلغ الدخل لمحافظة بورسعيد ذروته وذلك من خلال منظومة كفء بها تعقيدات لكثرة الأوراق المستخدمة فيها وتعدد أماكنها، مشيرا إلى أنه تابع تواصل العاملين بالمنظومة في بورسعيد بالتنسيق مع زملائهم في وزارة الاتصالات لتكون كل أصول الدولة تم رقمنتها بالكامل

طلعت: توجيهات رئاسية بإزالة أى عوار بمنظومة الثروة العقارية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإزالة أى عوار بمشروع الثروة العقارية وبدأنا في محافظة بورسعيد حيث تم تصحيح قواعد البيانات وربط قاعدة البيانات الجغرافية والخدمات المتعددة فيه.

وأكد وزير الاتصالات أن الجزء الأصعب في المنظومة العقارية هو تطبيقها على أرض الواقع وجنى ثمارها وننتظر نجاحها فى بورسعيد لتحذو باقى المحافظات حذوها.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الديوان العام لبدء جولة لعدد من المشروعات فى المحافظة التى تم فيها تطبيق المنظومة الرقمية كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جولة تفقدية لمدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، كما تشمل الجولة تفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، ومركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.