 ندوة تعريفية بجامعة عين شمس حول مبادرة دعم النشر العلمي دوليا 

افتتح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحوث، الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة حول أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك في إطار المبادرة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين.

حاضر في الندوة الدكتور «ولاء شتا»، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، وحضرها نخبة من وكلاء كليات جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس، أنّ الهدف من الندوة تعريف الباحثين بكيفية الاستفادة من ميزات تغطية تكلفة النشر العلمي والتي انطلقت اعتبارا من الأول من يناير 2022، لافتاً إلى أننا بحاجة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه البحث العلمي، بما يسمح بحصول الباحث على عائد مادي جيد دون أن يتوقف الأمر على تكبده نفقات البحث العلمي فقط، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.

و أضاف أنّ جامعة عين شمس أعدت دوائر علمية لتعظيم الاستفادة واستثمار الإمكانيات المتاحة بأعلى قدر من الفاعلية بين التخصصات المتشابهة في مختلف الكليات، مشيراً إلى تخصيص حساب بنكي موحد لدعم الأبحاث والمشروعات البحثية لضمان المراجعة الدقيقة، بالإضافة إلى وضع لائحة داخلية للتطبيق لحماية الملكية الفكرية وهي لائحة تتوائم مع القانون المصري لحقوق الملكية الفكرية.

وتابع: «نسعى لإطلاع الدوائر العلمية الدولية على المنتج البحثي المصري المكتوب باللغة العربية واللغات الأخرى غير الإنجليزية وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وبدأنا خطوات جادة في هذا السياق بإيجاد حلول عملية مثل دعم ترجمة أجزاء رئيسية للغة الإنجليزية».

تعريف الباحثين بكيفية الاستفادة من ميزات تغطية تكلفة النشر

واستعرض الدكتور ولاء شتا، خطوات الحصول على دعم النشر العلمي بشرط أن تكون المقالات العلمية لباحث مصري ومسئول التواصل مع المجلة مصريا إلى جانب عمل الباحث الراغب في النشر الدولي بإحدى الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته.

و أشار إلى أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا توقع شراكة في مجال النشر الدولي، لافتاً إلى أن المجال الطبي هو أكثر المجالات في النشر الدولي، موضحًا أن الهدف زيادة ميزات البحث العلمي لصالح الباحثين المصريين في مختلف المجالات ونراهن على كم الأبحاث المتقدمة للحصول على الدعم.