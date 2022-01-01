جامعة عين شمس تكشف حقيقة منشور «قسم عائلة عزت» على فيس بوك

كشفت الدكتورة هبة شاهين، مدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «قسم عزت بجامعة عين شمس»، قائلة: «الصفحة الموجود عليها المنشور غير حقيقية ولا تتبع الجامعة»، مؤكدة «صفحتنا الوحيدة التابعة للجامعة هي المركز الإعلامي للجامعة ويجرى توثيقها حالياً».

جامعة عين شمس: معلومات المنشور غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة

وأوضحت مدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة منشور «عائلة عزت»، قائلة: «المعلومات الواردة غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة»، لافتة إلى أن جامعة عين شمس ذو عراقة ومكانة قوية وسمعة تعليمية متميزة، مؤكدة أن الجامعة تشهد الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات العلمية والبحثية.

تداول منشور عن جامعة عين شمس

وكان انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا لصفحة تسمى «جامعة عين شمس» جاء نصه كالتالي: مبروك حصول الطالب/ محمد أحمد عزت، على شهادة الدكتوراه بعد جهد ومشقة طوال السنين الدراسية ألف مبروك للدكتور رئيس قسم/ أحمد عزت، ومبروك للدكتور/ عثمان عزت، ومبروك لكبير هيئة التدريس دكتور/نادر عزت، ومبروك للأستاذ الفاضل/ عمرو عزت وعاطف كمال».

وتفاعل المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور على الصفحة والسخرية من تسلسل الأسماء وفقا للعائلة والأسرة وانتمائهم لكلية واحدة.

وفي ذات السياق، تواصل عدد من الكليات بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة حصول الطلاب على لقاح كورونا.