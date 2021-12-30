نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات.. ويطالب بالحصول على لقاح كورونا

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 في كلية الآداب جامعة عين شمس، ومقر تلقي التطعيم داخل الكلية، ورافقه فيها الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتور حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

سعود: تخصيص مقر تطعيم للقاح كورونا داخل الكلية

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، بالإضافة إلى التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، والتأكد من تلقي اللقاح واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطلاب وتوجيه من لم يتلقى التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.

عميد الكلية: الامتحانات تنتهي في 3 فبراير

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت اليوم الموافق 30 ديسمبر، من المقرر أن تنتهي في الخميس الموافق 3 فبراير 2022 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح عميد الكلية، أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

التشديد بالحصول على لقاح كورونا

وأكد عميد الكلية، على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، متابعًا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة أبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن.

وأضاف عميد الكلية، أنه جرى التشديد على المراقبين وهيئة الامتحانات بالحصول على لقاح كورونا، وفقا لقرار رئيس الجامعة، مشيدًا بالجهود التى يقوم بها جميع الإدارات المسؤولة عن الامتحانات في سرعة الإنجاز في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار 5 فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.