انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بتجارة جامعة عين شمس

بدأت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 بجامعة عين شمس، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه تم التشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة الدخول للحاصلين على لقاح كورونا، بجانب إتباع قرارات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة بشأن التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

قدري: تخصيص لجان خاصة للطلاب ذوي الاحتياجات

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية خصصت عدد من اللجان الخاصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة، والسماح بدخول مرافقين لهم إلى لجان الامتحانات وفقاً للحالة الصحية الصعبة لهم داخل الامتحانات، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إتباع كافة التعليمات الموضوعة من قبل الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية بمدينة زويل للعلوم

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الدوري بمشاركة وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، لوضع الخطة النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، أبرزها مراجعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا، والنسب التي جرى منحها تطعيم لقاح كورونا.