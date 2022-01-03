انتحار مسنة في التجمع الأول.. «قطعت شرايينها ونطت من فوق السطح»

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، على جثة سيدة مسنة في العقد السادس من عمرها، ملقاة في أحد شوارع التجمع الأول.

جثة مسنة في الشارع

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا بوجود جثة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة، تبلغ من العمر 65 سنة، ربة منزل.

وتبين أن المتوفاة أقدمت على قطع شرايين يدها وقفزت من أعلى سطح العقار، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.