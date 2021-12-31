مباحث الجيزة تكشف حقيقة انتحار كهربائي بسبب الإدمان: أبوه ضربه بسكينة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تفاصيل وفاة كهربائي، 26 عاما، بجرح طعني في الفخذ بعدما زعم أهله انتحاره بسبب الإدمان.

وكان مستشفى الهرم قد استقبل جثمان شاب متوفى بطعنة في الفخذ، وانتقل على الفور رجال المباحث بتوجيهات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، والعقيد عمرو حجازي، وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث للمستشفى، وبفحص الجثمان تبين وجود إصابات ظاهرية وكدمات في الجثمان.

أسرته تدَّعي انتحاره

وبمناقشة أسرته ادعوا انتحاره بسبب الإدمان، حيث أكد والده «مبلط سيراميك» يبلغ من العمر 54 عاما ووالدته «ربة منزل» تبلغ من العمر 51 عاما أن ابنهم انتحر بسبب إدمانه للهيروين «مش عارف يبطل إدمان».

وباالفحص والتحرى وسؤال الجيران أكدوا أنهم سمعوا صوت «دربكة وخناقة» و بمواجهة والده قال إنهم تشاجروا سويا وأنه ضربه بسكين و«الواد اتصفى قدامه»، لافتًا إلى أنه تم نقله للمستشفى لإنقاذه.

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة لاستكمال التحقيقيات بتهمة قتل ابنه طعنًا بالسكين في مشاجرة بينهم.