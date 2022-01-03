حفل غنائي لـ«مُسلم» يوم 7 يناير.. لأول مرة في أسيوط

يستعد المطرب مُسلم لإحياء أولى حفلاته الغنائية بأسيوط، 7 يناير الجاري، ضمن احتفالات العام الميلادي الجديد 2022.

مُسلم يروج لحفله في أسيوط

ونشر المطرب مُسلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البوستر الرسمي للحفل، معلقا عليه: «أهل أسيوط كل سنة وأنتوا طيبين، إن شاء الله هكون معاكوا يوم 7 يناير لأول مرة في أسيوط».

مسلم يطرح أغنية «مش ندمان»

وطرح مسلم، مؤخرًا أغنية «مش ندمان» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلماته وتوزيعه، وتصوير ومونتاج وإخراج أحمد ماريو، وحققت 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط من طرحها.

اتنسيت تحقق 106 ملايين مشاهدة

كما حققت أغنية «اتنسيت» التي طرحها منذ شهرين نجاحا كبيرا، وهي الأغنية الدعائية لفيلم عروستي للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، ووصل عدد مشاهداتها حتى الآن 106 ملايين عبر موقع «اليوتيوب».

وتقول كلمات أغنية اتنسيت:

مبقيتش عارف أعمل إيه

حالي مش صعبان عليه

يعني دا اللي وصلنا ليه

سايبه وعارف روحي فيه

كل شئ إلا الفراق

فمتسيبنيش وأنا مشتاق

عمري ماتخيلت يوم أبعد وأسيب روحي معاك

هصدقك وأكدب عينيا

دا أنت شوفت أجمل ما فيا

و مكانش عندي أي نيه

أنساك وتضيع من بين إيديا