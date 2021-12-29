أغنية «مش ندمان» لـ«مسلم» تحقق مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

بعد نجاح أغنيته الأخيرة «واتنسيت»، طرح المطرب «مُسلِم»، أمس، أغنيته الجديدة بعنوان «مش ندمان»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب.

أغنية «مش ندمان».. مليون مشاهدة خلال ساعات

وحققت الأغنية مايقرب من مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها، والأغنية من كلمات وتوزيع مسلم، وتصوير ومونتاج وإخراج أحمد ماريو.

كما حصدت أغنية «مش ندمان»، العديد من التعليقات الإيجابية، حيث قام «مسلم»، بمشاركة جمهوره مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أغنية مش ندمان تحصد إشادات من الجمهور

وعلق اللاعب مصطفى فتحي، على فيديو الأغنية، قائلًا: «مش كفايه لسه مفوقناش من اتنسيت» للدلالة على مدى إعجابه بالأغنية، كما علق أحد المتابعين قائلًا: «عظمة.. الله عليك»، بينما كتب الفنان يحيى علاء: «جامد أوي».

أغنية «اتنسيت» لمسلم تحقق 97 مليون مشاهدة

وكان المطرب «مسلم»، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد طرح أغنية «اتنسيت» وهي الأغنية الرسمية لفيلم «عروستي»، ونالت إعجاب الجماهير كما حصدت 97 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، خلال شهرين فقط من طرحها، وهي من كلماته وتوزيعه.

أبطال فيلم عروستي

يشار إلى أن فيلم «عروستي»، بطولة «أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، وزينب غريب، ومروان يونس»، وتأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.