أغنية «اتنسيت» لـ مُسلم تحقق 104 ملايين مشاهدة في شهرين

حققت أغنية «اتنسيت» للمطرب مُسلم، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، فهي الأغنية الرسمية لفيلم «عروستي».

أغنية اتنسيت تكسر حاجز الـ100 مليون مشاهدة

ووصلت مشاهدات أغنية «اتنسيت»، إلى 104 ملايين مشاهدة خلال شهرين فقط منذ طرحها عبر موقع «يوتيوب»، كما حصدت العديد من التعليقات الإيجابية، وهي من كلماته وتوزيعه.

كلمات أغنية «اتنسيت» لمسلم

وتأتي كلمات أغنية اتنسيت كالآتي:

مبقيتش عارف أعمل إيه

حالي مش صعبان عليه

يعني دا اللي وصلنا ليه

سايبه وعارف روحي فيه

كل شئ إلا الفراق

فمتسيبنيش وأنا مشتاق

عمري ماتخيلت يوم أبعد وأسيب روحي معاك

هصدقك وأكدب عينيا

دا أنت شوفت أجمل ما فيا

و مكانش عندي أي نيه

أنساك وتضيع من بين إيديا

طال الغياب و هوآك غلآب

عشمآن ف ضي عينيك مليون جوآب

متسآب على الباب اللي بترديه

و مش تحت طوعي، فآرقتني روح

ي من بعد لما مشيت ومبين أنساك

و بين أرجع قلبي .. اتقسم نصين

أبطال فيلم «عروستي»

يشارك في بطولة فيلم «عروستي» كل من الفنان أحمد حاتم، جميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوي، زينب غريب، وشريف دسوقي، ومروان يونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

مسلم يطرح أغنيته الجديدة «مش ندمان»

يذكر أن المطرب مسلم، طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان « مش ندمان» عبر قناته الرسمية بموقع «اليوتيوب»، التي حققت 3 ملايين مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها، وهي من كلمات وتوزيع مسلم، وتصوير ومونتاج وإخراج أحمد ماريو.