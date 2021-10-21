إيرادات فيلم عروستي بدور العرض تتجاوز 123 ألف جنيه أمس

تجاوز فيلم عروستي أمس بدور العرض ما يقرب من 123 ألف جنيه، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي، ويتضمن بعض المشاكسات بين بطلي العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، من خلال لعبة عروستي، ورغم طرح العمل منذ 3 أسابيع إلا أنه تصدر إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ "الوطن".

«الإنس والنمس» يحقق 76 ألف جنيه أمس بدور العرض

وحقق فيلم «الإنس والنمس»، أمس 76 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

احتفل فيلم «العارف» المرتبة الثالثة، حيث حقق مايقرب من 50 ألف جنيه أمس، و37 ألف جنيه ماحققه فيلم «ماكو» بدور العرض، ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

فيلم «البعض لا يذهب للماذون مرتين» من الأعمال الكوميدية المميزة حقق مايقرب من 20 ألف أمس بدور العرض، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

وفيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حقق أمس مايقرب من 13 ألف جنيه، بينما حقق فيلم موسى 9 آلاف جنيه فقط، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، .وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار.

وتستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة ومن المقرر طرحها على بداية العام الجديد، في موسم نصف العام الدراسي، قبل انطلاق شهر رمضان المقبل 2022 .