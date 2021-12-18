مع فتح الترشح.. كل ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسباب باب الترشح اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، أمام الراغبين في الترشح، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح في الخامسة مساء من يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021.

موعد إعلان الكشف الأولي

ووفقا لجدول الانتخابات سيتم إعلان الكشوف الأولية الأربعاء 5 يناير 2022، وفتح باب الطعون السبت 8 يناير 2022، على أن يتم غلق باب الطعون الخميس 13 يناير 2022، وسيتم فتح باب التنازلات الأحد 16 يناير 2022، وغلق باب التنازلات الإثنين 31 يناير 2022، أما إعلان الكشوف النهائية سيكون يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، على أن تجرى الانتخابات الخميس 17 مارس 2022.

إرشادات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

للترشح على مستوى الجمهورية، يتم تقديم الطلب شخصيا من المرشح بعد دفع الرسوم المقررة للترشح جنيه واحد بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان «6 شارع الحديقة ـ جاردن سيتي ـ القاهرة».

أما الترشح على مستوى المناطق فيتم تقديم الطلبات شخصيا أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان «6 شارع الحديقة ـ جاردن سيتي ـ القاهرة» مصحوباً بمبلغ الرسوم المقررة 1 جنيه.

وَأكدت النقابة العامة أنها غير مسؤولة عن وصول طلب الترشيح لمقاعد النقابة بالبريد المسجل بعلم الوصول بعد الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 29/12/2021

أما الترشح للنقابات الفرعية فيتم تقديم طلبات الترشيح بالنقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها العضو.

إرشادات عامة للانتخابات

يتم استلام أوراق الترشيح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء من كل يوم عدا يوم الجمعة، والإجازات الرسمية بالدولة، ويوضح في طلبات الترشيح ما يلي «اسم المرشح ثلاثياً ـ رقم العضوية في الجدول العام ـ المستوى النقابي الذي يطلب الترشح له ـ تاريخ القيد بالجدول العام ـ صورة من بطاقة الرقم القومي ـ رقم المحمول».

لا يجوز للعضو الجمع للترشيح بين مقعدين في وقت واحد

وتجري انتخابات نقابة أطباء الأسنان كل عامين «تجديد نصفي» لأعضاء مجلس النقابة العامة ولمجالس النقابة الفرعية على أن يتم انتخاب النقيب وكذلك رؤساء النقابات الفرعية كل أربعة سنوات، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 وكذلك لائحته التنفيذية.

وتعد المقاعد الشاغرة التي يمكن الترشح عليها من اليوم كالتالي:

- مستوى الجمهورية فوق 15 عاما 3 مقاعد.

- مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما 3 مقاعد.

- عضو منطقة القاهرة والجيزة أقل من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة القاهرة.

- عضو منطقة وسط الدلتا أقل من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة الغربية.

- عضو منطقة غرب الدلتا أكبر من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة البحيرة.

- عضو منطقة شرق الدلتا أقل من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة بورسعيد.

- عضو منطقة وسط الصعيد أقل من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة الفيوم.

- عضو منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 عاما على ألا يكون العضو المرشح من محافظة سوهاج.

- رئيس النقابة الفرعية ببورسعيد «تكملة مدة».

- رئيس النقابة الفرعية الاسماعيلية «تكملة مدة».

- رئيس النقابة الفرعية بأسيوط «تكملة مدة».

- 2 عضو فوق 15 عاما مرسى مطروح.

- عضو أقل من 15 عاما مرسى مطروح.

- عضو فوق 15 عاما البحر الأحمر.

- 2 عضو أقل من 15 عاما البحر الأحمر.