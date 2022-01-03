إصابة 7 عمال في انهيار سقف شركة بالمحلة.. ومحافظ الغربية يصل موقع الحادث «صور»

توجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فور تلقيه بلاغا من غرفة العمليات المركزية يفيد سقوط سقف أحد عنابر الشركة.

وكشفت مصادر داخل شركة النصر للغزل بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إصابة 7 من العاملين بالشركة، إثر سقوط وانهيار جزئي لأحد الأسقف بأحد مباني الشركة عليهم بشكل مفاجئ خلال خروج الوردية الأولى كما يجري البحث عن آخرين اختفوا تحت الأنقاض.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته العاجلة إلى المهندس أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة تشكيل لجنة هندسية للفحص الفني للمبنى الآيل للسقوط في مصنع 8 بشركة النصر للغزل بالمحلة محل الواقعة، والتأكد من مدى سلامته، وأسباب الانهيار للسقف، وإعداد تقرير شامل، لاتخاذ القرار المناسب.

الأجهزة المعنية تنتقل لموقع الحادث

ووجه محافظ الغربية جميع المراكز والمدن والأحياء بتوجيه المعدات إلى موقع الحادث والتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والمعنية بموقع الحادث.

المحافظة تهيب بتحري الدقة

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم نشر أي بيانات عن الحادث إلا بعد نشره على المواقع الرسمية.