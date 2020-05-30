بالصور.. عمال غزل المحلة يلتزمون بارتداء الكمامات بعد إجازة العيد

شهدت مصانع والأقسام الإنتاجية بشركة غزل المحلة في الساعات الأولى من الوردية الصباحية، التزام أكثر من 4500 عامل وعاملة بارتداء الكمامات والماسكات الوقائية، تجنبا لأخطار تفشي عدوى كورونا المستجد، قبل دخولهم من أبواب الشركة عقب انقضاء أجازة أسبوع عيد الفطر المبارك، حفاظا على أرواحهم وحياة زملائهم.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تكليف وزارة قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار عدوي "كوفيد 19 " على مستوى مصانع شركة مصر الغزل والنسيج خلال المرحلة الحالية.

من جانبه أصدر المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، قرارا برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوى كافة الأقسام والعنابر الإنتاجية وإلزام كافة الموظفين والعاملات والعمال، بارتداء الماسكات الطبية الوقائية واستخدام المطهرات والمواد الكحولية لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي العدوى.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، على الالتزام بساعات العمل داخل الورديات الصباحية الثلاث، فضلا عن تقسيم ساعات العمل بين العمال والعاملات حسب لوائح مجلس الوزراء وقواعد الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، والتأكد من انضباطهم خلال الفترة المقبلة.

محافظ الغربية يشدد على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المؤسسات الحكومية والنقل والمواصلات

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أصدر تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء ووكلاء المديريات بضرورة التشديد على ارتداء الكمامة سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على المؤسسات مع قياس درجة الحرارة وعدم السماح لأي منهم بالدخول إلى المكان بدون كمامة وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار محافظ الغربية، أنه فى حالة عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامة عليه واحتساب اليوم غياب له بينما فى في حالة مخالفة المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجدة لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامة المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

كما وجه محافظ الغربية بأهمية التشديد على أعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دوري واستخدام بوابات التطهير إن أمكن والتعامل يتم بمنتهى الحزم والشدة دون الخروج عن الآداب في التعامل وذلك من أجل حماية المواطنين.

وتابع بضرورة عدم التجمع داخل المكاتب أو استقبال أكثر من زائر واحد وفي حالة الحاجة لعقد اجتماعات تتم في قاعات كبيرة مفتوحة النوافذ والجلوس بمسافات متباعدة خلال المرحلة المقبلة.