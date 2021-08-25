صحة الغربية: قوافل ثابته ومتحركة لتطعيم عمال غزل المحلة بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن الدفع بسيارات قوافل وقائية ثابتة ومتحركة لتطعيم عمال شركة غزل المحلة بلقاح كورونا، أمام مبني الأفراد، للوقاية والحد من انتشار الفيروس، وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه يباشر سير العمل لكافة القوافل الطبية، فضلاً عن متابعته الميدانية لأداء سير العمل بالمستشفيات وأقسام العزل على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية، واستعداد المستشفيات لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

لجان دورية لمتابعة أداء سير العمل بمستشفيات المحلة وسمنود وقطور

كما أعطى وكيل وزارة الصحة توجيهاته إلى الدكتور محمد قريبة، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، بأهمية تشكيل لجان للرقابة والمتابعة للمرور على المستشفيات ومتابعة الوضع الحالي.

في المقابل، باشر «قريبة»، في جولة ميدانية بالأقسام العلاجية، سعياً في الارتقاء بالوضع الصحي وتطوير وتنظيم العمل، وتذليل العقبات التي يواجهها المواطن، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ كافة إجراءاتها.

كما أجرت اللجنة المشكلة جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بأقسام مستشفى قطور المركزي، لمتابعة سير العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية وأقسام العزل، ومراجعة تقارير المرضى، وسؤالهم عن مدى أداء الخدمة الطبية.

تقارير أداء للخدمات الطبية لإرضاء المرضى

من ناحية أخرى، باشرت إحدى اللجان المشكلة التأكد من تواجد الفريق الطبي، ومتابعة سير العمل، واستعداد المستشفيات لمواجهة التحديات التي تواجهها، ومراجعة تنكات الأكسجين، والحث على ترشيد استهلاك الأكسجين.

كما تمت متابعة سير العمل داخل أقسام مستشفى سمنود العام، ومتابعة سير العمل، وتواجد الطاقم الطبي، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، واتباع معايير الجودة.